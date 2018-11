200 migrantes mueren en el Mediterráneo en 2018, denuncia ACNUR

Ginebra (EuroEFE).- Los migrantes y refugiados muertos en el Mediterráneo ascienden a 200 en lo que va de año, tras la muerte de 17 personas que se dirigían a España en dos pateras, indicó este martes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"Durante muchos años el Mediterráneo ha sido la ruta marítima con mayor mortalidad para refugiados y migrantes en el mundo, y esto no lo podemos aceptar", dijo en una rueda de prensa en la ONU el portavoz de ese organismo, Charlie Yaxley.

#Europe: More than 2000 desperate people have died in the Mediterranean Sea - 17 people found dead this week off the Spanish coast - UNHCR https://t.co/bhCvNltuWt