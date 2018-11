Mil kilómetros de "muros" contra la migración en la UE

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) ha levantado cerca de mil kilómetros de barreras físicas en sus fronteras desde los años noventa para impedir la entrada a inmigrantes, según un informe de tres organizaciones publicado con motivo del 29 aniversario de la caída del muro que más avergonzó a Europa, el de Berlín.

Diez países de la UE (España, Grecia, Hungría, Bulgaria, Austria, Eslovenia, Reino Unido, Letonia, Estonia y Lituania) han erigido vallas en sus fronteras en las últimas décadas por razones migratorias, según la investigación, llevada a cabo por el Centro Delàs de Estudios por la Paz, el Transnational Institute (TNI) y Stop Wapenhandel.

EU has built 1000 kms of walls since fall of #BerlinWall but a growing international movement is demanding #WorldwithoutWalls from Mexico to Palestine @stopthewall https://t.co/K7vVKJdjsd pic.twitter.com/Vc37PX79Mz