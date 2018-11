Conferencia para la pacificación de Libia en Italia

Roma (EuroEFE).- Italia acoge la conferencia internacional para Libia, que se celebra en la ciudad de Palermo, donde representantes de los bloques en conflicto se reúnen para intentar estabilizar el país norteafricano, fragmentado y en guerra desde la caída del dictador Muamar al Gadafi en 2011.

El encuentro comenzó ayer gracias a la asistencia, en el último momento, del hombre fuerte del este libio, el mariscal Jalifa Hafter.

La participación de Hafter, que controla la región oriental libia de Cirenaica, era esencial, para estudiar un proceso de paz. Asimismo, ha acudido a la reunión de Palermo el jefe del Gobierno en Trípoli apoyado por Naciones Unidas, Fayez al Serraj.

La presencia de Hafter estuvo en duda hasta el último momento pues se negaba a participar por la participación de representantes de Catar y de algunas milicias a su juicio vinculadas al grupo terrorista Al Qaeda, informan los medios.

Conte, visiblemente contento, recibió a Hafter y tras estrecharle la mano le dijo: "tu contribución es importante para esta conferencia" y este a su vez le recordó que le había prometido su participación, informaron fuentes gubernamentales italianas.

Hafter se ha reunido con el jefe del Gobierno en Trípoli y los representantes de países europeos y norteafricanos en Palermo, aunque al margen de la Conferencia sobre Libia organizada por Italia.

Representantes de 30 países

Participan en este evento representantes de 30 países como el primer ministro ruso Dmitri Medvédev o el subsecretario del Departamento de Estado para Oriente Medio, David Satterfield, aunque destaca la ausencia de los grandes mandatarios europeos.

En representación de España asiste el secretario de Estado de Exteriores, Fernando Martín Valenzuela.

También cuenta con una nutrida presencia africana y árabe, como la del presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y miembros de los Gobiernos de Argelia, Marruecos o Túnez.

Además estarán representadas la Unión Europea, con la jefa de su diplomacia, Federica Mogherini, así como la Liga Árabe, la Unión Africana, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el enviado especial de la ONU para Libia, Ghassan Salamé.

Desde Libia también han llegado el presidente del Parlamento de Tobruk, Aguila Salah, y el del Consejo de Estado, Jaled al Mashri, y Conte mantendrá un encuentro privado con todos ellos.

"En Libia ha comenzado un camino de estabilización. Hagamos esta conferencia para el pueblo libio y porque queremos que el pueblo libio pueda decidir por la vía democrática su propio futuro", señaló Conte, en una declaración antes del comienzo de la reunión.

Turquía abandona la Conferencia al sentirse "excluida"

Turquía abandonó este martes la Conferencia al sentirse "excluida" de la reunión mantenida entre los principales actores del conflicto del país magrebí.

El vicepresidente turco, Fuat Oktay, anunció ante los medios su decisión de abandonar "inmediatamente " la conferencia porque "no se puede pensar en resolver la crisis libia implicando a las personas que la han provocado y excluyendo a Turquía".

"Cada reunión que excluya a Turquía será contraproducente para la solución del problema", declaró, leyendo un mensaje.

"El encuentro informal de esta mañana ha sido presentado como una reunión entre los protagonistas del Mediterráneo, pero esta es una imagen engañosa que nosotros condenamos. Y por eso abandonamos esta conferencia profundamente decepcionados", lamentó Oktay.

Italia y Francia compiten por Libia

Italia tiene enormes intereses políticos, económicos y estratégicos en Libia y compite en influencia con Francia, por lo que Conte había puesto grandes esperanzas en esta conferencia, que llega después de otra organizada en mayo en París por el presidente francés, Emmanuel Macron.

