Italia investiga a MSF por la gestión de residuos del Aquarius

Roma (EuroEFE).- La Fiscalía de Catania, en la isla italiana de Sicilia, investiga a 24 personas, la mayoría personal de Médicos sin Fronteras (MSF), y ha inmovilizado el barco Aquarius, utilizado para el rescate de inmigrantes en el Mediterráneo Central, por un supuesto tratamiento ilegal de residuos considerados peligrosos.

La Guardia de Finanza y la Policía italiana han conducido las investigaciones que han establecido "que hubo un tratamiento ilegal de residuos en 44 ocasiones y por un total de 24.000 kilos de desechos", según un comunicado difundido este martes.

Entre los investigados se encuentran dos agentes marítimos de la sociedad MSA, Gianino Francesco y Romeo Giovanni Ivan, y el resto son personal de la ONG pertenecientes al centro operativo de Bélgica y de Ámsterdam, que se encargaban de la gestión de las misiones de rescate.

La Fiscalía ha dispuesto además el bloqueo de 460.000 euros en las cuentas de la ONG, que sería el ahorro por no haber realizado una correcta eliminación de los residuos.

Residuos con potencial infeccioso

Según las acusaciones, los investigados "compartieron, planificaron y realizaron un proyecto delictivo para la eliminación ilegal de un ingente cuantitativo de residuos peligrosos y con el riesgo de que fueran infecciosos, algunos sanitarios, derivados de las actividades de socorro a inmigrantes con los barcos Vos Prudence (desde marzo de 2017 a julio 2017) y Aquarius (desde enero 2017 a mayo 2018).

La acusación es la de no haber diferenciado los residuos normales de aquellos considerados peligrosos durante las escalas técnicas y las efectuadas para el desembarco de inmigrantes en los puertos sicilianos de Catania, Augusta Pozzallo, Trapani, Messina, Palermo y otros del país.

Tras conocer la noticia, el ministro del Interior, Matteo Salvini, afirmó que había "hecho bien" en prohibir a las ONG llegar a los puertos italianos.

"He hecho bien en bloquear a las ONG y no solo por el tráfico de inmigrantes sino por lo que está emergiendo también por el tráfico de residuos", dijo, según una nota enviada a los medios.

Nuevas trabas a los rescates en el mar

Por su parte, la responsable de emergencias de MSF, Karline Kleijer, calificó en una nota la investigación de la Fiscalía de Catania de "un nuevo e inquietante intento de detener a cualquier coste la actividad de socorro y búsqueda en el mar".

"In our 45-year history, @MSF has never abandoned people in need because of political calculations, nor will we ever do this. Not on the #Mediterranean, not in #Libya, and not in any of the more than 70 countries where we work." - MSF's Margaretha Maleh @MSF_austria pic.twitter.com/GOKVDVPA2x