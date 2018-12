Malta: Los migrantes de "Nuestra Madre Loreto" serán reubicados en España

Roma (EuroEFE).- Malta ha anunciado que todos los migrantes que fueron rescatados el pasado 22 de noviembre en el Mediterráneo central por el pesquero español "Nuestra Madre Loreto" serán reubicados en España una vez que hayan recibido asistencia médica.

El ministro del Interior y Seguridad Nacional maltés, Michael Farrugia, así lo ha explicado en Twitter: "Hoy 11 inmigrantes desembarcaron en Malta del barco español 'Nuestra Madre Loreto'. Tras la atención médica, todos serán reubicados en España".

