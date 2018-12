La UE actuará para frenar el aumento de llegadas por el Mediterráneo occidental

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) adoptará un enfoque "integrado", con medidas para mejorar los retornos y combatir las redes de tráfico, para frenar las crecientes llegadas de inmigrantes irregulares por el Mediterráneo Occidental, los únicos flujos que crecieron en el último año.

El Ejecutivo comunitario publicó este martes un informe que pasa revista a los progresos en la llamada agenda migratoria europea e invita a los países a adoptar las iniciativas sobre las que los países ya están de acuerdo y a desbloquear aquellas donde persisten las diferencias, como la reforma del sistema común de asilo.

Según Bruselas, el "completo enfoque" que los Veintiocho están aplicando en política migratoria en los últimos años ya ha dado fruto, como demuestra la caída del 90 % en las llegadas de inmigrantes en la ruta del Mediterráneo Oriental con respecto a 2015.

España, puerta de entrada

También los flujos han disminuido (un 80 %) en la ruta del Mediterráneo Central, mientras que en el Mediterráneo Oriental, los que tienen como destino España, son los únicos que se han incrementado.

Según Bruselas, en 2018 se produjo un "destacado aumento" de los flujos de inmigrantes irregulares en esa ruta, con unas 57.000 llegadas.

Por ello, Bruselas quiere aplicar también un "enfoque integrado" para combatir el problema en esa ruta, con acuerdos de retorno y readmisión, creando vías legales de entrada, combatiendo las redes de tráfico, movilizando fondos y atajando las causas de raíz de esas salidas de inmigrantes.

El comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramópulos, dijo este martes en rueda de prensa que "es necesario expandir y aplicar" el enfoque integrado al Mediterráneo Oriental, "la única ruta donde las llegadas han aumentado".

En ese contexto, señaló que la UE está en contacto con los países africanos para que se impliquen en la gestión migratoria.

"Cada vez hay más países del norte de África que están involucrados, también en el Sahel y el Cuerno de África", dijo el comisario, que añadió que hay que hacer "aún más", a través de un marco de cooperación estrecha con esos países.

Los cinco puntos de acuerdo

Por otra parte, Avramópulos insistió en la necesidad de "consolidar" los avances en materia migratoria y pidió al Consejo y al Parlamento Europeo (PE) la adopción rápida (antes de las elecciones europeas del próximo mayo) de cinco propuestas legislativas sobre las que ya existe un acuerdo político entre los países de la UE.

Esas cinco propuestas incluyen la normativa para asegurar una mayor convergencia en el reconocimiento de la condición de refugiados y la normativa que garantizará que los demandantes de asilo reciban unas condiciones similares en toda la UE.

