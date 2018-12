Luz verde a que el Frontex apoye las devoluciones de inmigrantes irregulares

Bruselas (EuroEFE).- Los países de la Unión Europea acordaron este jueves que Frontex participe en el futuro en las devoluciones de inmigrantes irregulares y coopere con terceros países en la gestión migratoria, aunque aplazaron la decisión sobre la cifra de policías para reforzar la agencia, sobre la que los estados discrepan.

El Consejo de ministros de Interior de la UE logró un acuerdo parcial sobre la propuesta de reforma de la Agencia Europea de Fronteras y Costas, lo que en la práctica supone un avance, pero no permite aún empezar a negociar con el Parlamento Europeo, colegislador en este ámbito.

En particular, los ministros dieron su visto bueno a que Frontex facilite apoyo técnico y operativo a los países en las operaciones de retorno de inmigrantes irregulares, a petición del estado miembro afectado o por propia iniciativa, siempre con el beneplácito de ese país.

El apoyo cubrirá desde las actividades preparatorias al mismo retorno, y todas las acciones que tengan lugar en una etapa posterior, así como en el caso de los retornos voluntarios.

La agencia también podrá dar asistencia a los países en la identificación de los nacionales de terceros países y la adquisición de documentos de viaje.

Por otra parte, los ministros apoyaron la idea de que Frontex pueda cooperar con terceros países, no solo con los vecinos de la UE como ahora.

Negociar con la Eurocámara

Eso permitirá, por ejemplo, acuerdos entre la UE y terceros países para el despliegue de equipos destinados a ayudar en la gestión de fronteras y retornos en el territorio de esos estados.

Las negociaciones con la Eurocámara solo serán posibles una vez se haya cerrado toda la propuesta de reforma de Frontex.

Para ello, habrá que vencer las reticencias de los países en dos ámbitos: el número de efectivos adicionales necesarios y el futuro papel de la agencia en el control de las fronteras, que estados como España reclaman que esté siempre sometido a la soberanía nacional.

La Comisión Europea presentó en septiembre pasado una propuesta para reforzar el mandato de la Agencia Europea de Fronteras y Costas, con el objetivo de mejorar el control de las fronteras exteriores de la Unión.

Además de lo acordado este jueves, la propuesta pretende aumentar el número de efectivos de la agencia, con 10.000 agentes más de aquí a 2020.

