La ONU lamenta la retirada del Aquarius

Ginebra (EuroEFE).- Las agencias de la ONU para derechos humanos y refugiados lamentaron este viernes el anuncio de que el barco Aquarius no será usado más en el rescate de migrantes en el Mediterráneo y pidieron a los países involucrados que tomen medidas rápidamente para garantizar las labores de salvamento.

Su reacción se produce después de que este jueves las organizaciones no gubernamentales SOS Méditerranée y Médicos Sin Fronteras (MSF) anunciaran que renunciaban a seguir fletando el barco para realizar rescates de inmigrantes en el Mediterráneo, ante los obstáculos que han afrontado.

UPDATE: politicians claim that #Aquarius ending will lead to less departures, less deaths.



Fact: IOM data shows that the most deadly month of 2018 was when no NGO ships were at sea. pic.twitter.com/lDx12HNtBU