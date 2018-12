Más de 150 países aprueban el Pacto Migratorio mundial de la ONU

Marrakech (Marruecos) (EuroEFE).- El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas (ONU) fue aprobado este lunes por más de 150 países que asisten a la conferencia intergubernamental de la ONU organizada en la ciudad marroquí de Marrakech.

La aprobación fue por aclamación durante la sesión plenaria presidida por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres; la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, y Naser Burita, el ministro de Exteriores de Marruecos, país anfitrión de la conferencia.

Happening Now - The overwhelming majority of UN member states have just adopted the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in Marrakech #ForMigration pic.twitter.com/duIgepBC9l

Durante su intervención, Guterres lanzó un mensaje a los países que se han negado a firmar el pacto o que han expresado sus reservas sobre el texto o han pedido tiempo, afirmando que "no es un tratado" y que "no es jurídicamente vinculante" y dejando la puerta abierta a que se sumen más adelante.

As a Portuguese citizen, I am a migrant in New York. But I didn’t have to risk my life on a dangerous journey to get there. Migration must be an act of hope, not despair. https://t.co/4zVsrg3Y60 #ForMigration pic.twitter.com/y0aPzMoOBd