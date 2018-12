ONG denuncian devoluciones ilegales de refugiados de Grecia a Turquía

Atenas (EuroEFE).- Las autoridades griegas están devolviendo a Turquía a refugiados que llegan a través de la frontera terrestre con este país sin darles la posibilidad de pedir asilo, denunciaron este jueves tres organizaciones humanitarias que han presentado un informe con 39 testimonios de víctimas.

"Se trata de una práctica bárbara establecida ya antes del estallido de la crisis de refugiados en 2015", destacó a Efe Dimitris Koros, abogado que contribuyó a la redacción del informe.

Koros recalcó que los testimonios demuestran que hay una "coordinación" en las devoluciones ilegales entre las Fuerzas Armadas y la Policía griegas.

Los testimonios han sido recogidos entre demandantes de asilo que se encuentran actualmente en campos en el norte de Grecia y que aseguran que, tras su llegada a través del río Evros, fueron deportados a Turquía en al menos una ocasión, si bien lograron volver a entrar en el país.

People will be living in unheated tents through the winter, in EU-sponsored #migrant camps in Greece.



20 organsations including @Oxfam say this must change. Now. #OpentheIslands

https://t.co/dfdI2wQ87E pic.twitter.com/2yqShJb4ou