La UE amplia el mandato de su misión en Libia

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea acordó este lunes ampliar el mandato de su misión en Libia para que asista a las autoridades del país en la lucha contra las redes de crimen organizado que trafican con inmigrantes y contra el terrorismo.

Hasta ahora, la misión EUBAM Libia se centraba principalmente en apoyar la gestión de las fronteras del país.

Según la decisión de este lunes, la operación se extenderá hasta el 30 de junio de 2020 y contará con un presupuesto añadido de 61,1 millones de euros desde el próximo 1 de enero, informó el Consejo de la UE en un comunicado.

Today, @EUCouncil adopted a decision making @EUBAMLibya a fully-fledged civilian CSDP mission It will actively support the Libyan authorities in efforts to disrupt organised criminal networks involved in smuggling migrants, human trafficking & terrorism. https://t.co/JVebgaOsau

Para cumplir con sus objetivos, EUBAM Libia asesora a las autoridades con el objetivo de mejorar las capacidades en gestión de fronteras, aplicación de la ley y justicia criminal.

Además, da asesoramiento para el desarrollo de una estrategia nacional integrada de gestión de fronteras y respalda el refuerzo de capacidades, la planificación estratégica y la coordinación entre todas las autoridades relevantes del país.

En esta nueva etapa de su mandato, la misión también coordinará proyectos relacionados con sus funciones.

@EUBAMLibya is happy and ready to start working on the new Mission mandate. Thanks to @EUCouncil for their directive, and to our #Libyan counterparts for their trust and ambitions. https://t.co/VJlbDpcOva