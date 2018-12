Bruselas anuncia 305 millones de ayuda para inmigración a Grecia, Italia, Chipre y Croacia

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) ha asignado a Grecia, Italia, Chipre y Croacia 305 millones de euros adicionales en concepto de ayuda de emergencia para ayudarlos a hacer frente a la presión migratoria.

La suma se destinará a mejorar la capacidad de los centros de recepción de inmigrantes, a proteger a las víctimas del tráfico de personas y a reforzar la vigilancia de las fronteras, según informó este jueves el Ejecutivo comunitario.

El comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramópulos, dijo en un comunicado que la ayuda servirá para responder a las "necesidades urgentes" de los inmigrantes, al asegurar el acompañamiento adecuado y su acceso a los alimentos y el agua potable.

Glad to announce that this week we have made available an additional €305 million in emergency assistance to support migration and border management in Greece, Italy, Cyprus and Croatia. We continue supporting Member States under pressure.

