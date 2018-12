Prorroga de tres meses de la Operación Sofía contra el tráfico de inmigrantes en el Mediterráneo

Bruselas (EuroEFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) acordó este viernes prolongar tres meses más, hasta el 31 de marzo de 2019, el mandato de la llamada Operación Sofía, destinada a combatir a las mafias que trafican con migrantes en el Mediterráneo central.

"La operación contribuye a los esfuerzos de la UE para devolver la estabilidad y la seguridad a Libia, y la seguridad marítima en la región del Mediterráneo central", recordó en un comunicado el Consejo, institución que representa a los Estados miembros de la Unión Europea.

