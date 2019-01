Malta acepta el desembarco de 49 inmigrates que acogerán ocho países de la UE

Roma (EuroEFE).- Los 49 inmigrantes que desde hace más de dos semanas esperaban desembarcar tras ser rescatados en el Mediterráneo Central por los barcos humanitarios de las ONG alemanas Sea Watch y Sea Eye finalmente llegarán a Malta, después del acuerdo alcanzado entre ocho países de la Unión Europea (UE) para su reubicación.

El "Sea Watch 3" de la homónima ONG se encontraba esperando un puerto desde el 22 de diciembre con 32 inmigrantes, mientras que el "Professor Albrecht Penck" de la Sea Eye rescató a otros 17 el 29 de diciembre. Las condiciones de los inmigrantes, entre ellos menores y niños, comenzaban a ser preocupantes por el mal tiempo y por la larga espera.

El primer ministro maltés, Joseph Muscat, adelantó este miércoles en una declaración de prensa que un barco militar transbordará a los inmigrantes y después serán redistribuidos en ocho países europeos: Alemania, Francia, Portugal, Irlanda, Rumanía, Luxemburgo, Holanda e Italia.

Explicó que, en estos últimos días, Malta se ha ocupado de rescatar a 249 inmigrantes que sí se encontraban en su zona de responsabilidad y argumentó "que no tiene sentido que el mecanismo de solidaridad se aplique sólo en los casos en los puertos cerrados".

Además de los 49 inmigrantes, el acuerdo con estos 8 países prevé la reubicación de otros 131 de los que llegaron a la isla europea en las últimas horas y la UE enviará a sus expertos para ayudar a repatriar a 44 inmigrantes de Bangladesh que también desembarcaron en Malta.

Matizó que no se ha tratado de un acuerdo de la UE sino que han sido negociaciones privadas entre los ocho países, aunque agradeció la labor de "liderazgo" que ejerció el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en esta situación.

Los dos barcos humanitarios, dijo, no atracarán en Malta y se les exigirá abandonar las aguas territoriales maltesas inmediatamente tras el transbordo de los inmigrantes.

El primer ministro maltés remarcó que ninguno de los dos rescates efectuados por los barcos de las ONG alemanas se produjo en aguas territoriales de ese país y que no eran tampoco "el puerto más cercano", por lo que "no era su responsabilidad".

"La UE ha llegado a un acuerdo después de 19 días. Nuestros huéspedes pueden llegar a tierra. El desembarco no puede subordinarse a las negociaciones entre Estados a expensas de la personas. Se necesita una solución estructural. Gracias a la sociedad civil que ha estado con nosotros en estos días", escribió la ONG Sea Wach en Twitter.

Bruselas elogia la decísión de Malta

La Comisión Europea (CE) elogió a Malta por permitir el desembarco de los inmigrantes y a los Estados miembros que mostraron solidaridad activa al aceptarlos, según el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramópulos, quien también expresó su satisfacción por el hecho de que los "esfuerzos" de la CE para desembarcar a los migrantes en Malta hayan dado resultado.

