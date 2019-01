Países mediterráneos apuestan por aumentar la cooperación para frenar la migración

Roma, 18 ene (EFE).- Los responsables en materia de Asuntos Exteriores del Grupo 5+5 (Malta, Italia, Francia, España, Portugal, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania) apoyaron este viernes en La Valeta incrementar la cooperación en el Mediterráneo para frenar la inmigración hacia Europa y aumentar la seguridad.

La decimoquinta reunión informal de ministros de Exteriores del Grupo de diálogo 5+5 de países del Mediterráneo se ha celebrado en Malta durante dos días bajo el lema "Trabajando juntos: un futuro sostenible para el Mediterráneo occidental" .

