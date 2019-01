Italia llega a un acuerdo con 6 países de la UE para el desembarco de 47 migrantes

Roma (EuroEFE).- El presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, anunció que en las próximas horas desembarcarán los 47 migrantes que se encuentran desde hace once días esperando en el barco humanitario Sea Watch tras haber llegado a un acuerdo de reubicación con 6 países europeos.

Conte explicó en una rueda de prensa durante un acto en Milán que el desembarco se producirá después de que seis países, Alemania, Portugal, Francia, Rumanía, Malta y al última hora Luxemburgo, respondieron a la invitación de reubicación de estas personas.

También Italia participará en esta reubicación, según hizo saber Conte, que no dio detalles de cómo serán repartidos ni del destino de los menores que, de acuerdo con la ley italiana, no pueden ser enviados a otros países.

La nave Sea Watch 3, de la ONG homónima, salvó el 19 de enero a esas 47 personas, entre ellos hay 13 menores de edad, 8 de ellos no acompañados, que viajaban en una barcaza frente a las costas de Libia, y desde hace varios días se encontraban frente a las costas de Siracusa (en Sicilia) resguardándose del mal tiempo.

“We are happy for our guests, that their ordeal now comes to an end, but it remains a shameful day for Europe”, says Johannes Bayer, chairman of Sea-Watch. “Human rights are nothing that should be negotiated, and human beings are nothing that should be haggled about.” #united4med