Ya no hay barcos de ONG para rescatar a migrantes en el Mediterráneo

Roma (EuroEFE).- El bloqueo por parte de Italia de la embarcación de la ONG alemana Sea Watch en el puerto de Catania (Sicilia, sur) deja al Mediterráneo, por el momento, sin barcos de organizaciones humanitarias que socorrían a migrantes.

La embarcación "Sea Watch 3" está paralizada en el puerto siciliano, después de que las autoridades italianas hayan detectado una serie de "irregularidades", y no podrá volver a salir al Mediterráneo hasta que no se esclarezca la situación.

La Fiscalía de Catania ha abierto una investigación, que por el momento no va dirigida contra nadie en concreto, después de que esa ONG desembarcara el 31 de enero a 47 migrantes que había asistido en el mar doce días antes.

Esas personas esperaron durante casi dos semanas a que se les concediera el acceso a algún puerto, hasta que Italia indicó a la embarcación que podía dirigirse a Catania, tras haber acordado la reubicación de los salvados con otros siete países europeos.

La investigación se ha abierto con la hipótesis de supuesta asociación criminal dirigida a facilitar la inmigración ilegal y, según los medios italianos, el fiscal Carmelo Zuccaro quiere determinar si la actuación de la tripulación fue legal en todo momento e identificar a posibles traficantes de personas.

Zuccaro es conocido en el país porque ya ha emprendido varias causas contra las ONG que operaban en el Mediterráneo central y ha acusado en el pasado a estas organizaciones de complicidad con las redes de tráfico de personas.

Para la ONG alemana, la decisión de bloquear su barco no es más que "un pretexto técnico para detener las actividades de socorro en el mar".

El último buque de rescate

El "Sea Watch 3" era el último que quedaba hasta ahora en el Mediterráneo para rescatar a los migrantes que intentan llegar a las costas europeas en barcazas inestables.

En enero, la ONG española Proactiva Open Arms denunció que las autoridades españolas impedían al "Open Arms" salir del puerto de Barcelona, pues la Capitanía Marítima, que depende del Ministerio de Fomento, no le concedía autorización para zarpar hacia el Mediterráneo central.

“Si el rescate marítimo es un crimen yo fui salvado por criminales” La criminalización del rescate marítimo solo puede conducir a un aumento de la pérdida de vidas. The criminalisation of sea rescue can only lead to increased loss of life. #FreeOpenArms pic.twitter.com/fiCJUnSSg0

El fundador y director de esta ONG, Òscar Camps, aseguró entonces que su organización cumplía "con todos los requisitos legales".

Este sábado, Camps lamentó, en declaraciones a EFE, la "persecución" que viven desde hace dos años las ONG que salvan vidas en el mar, una campaña que comenzó con la acusación de que hacían 'efecto llamada', después se atacó a sus fuentes de financiación y más tarde se procedió al adiestramiento de los guardacostas libios.

Ahora, los Estados están aislando a los barcos en sus puertos con bloqueos administrativos "incomprensibles" que, en su opinión, buscan dejar el Mediterráneo sin testigos.

Sacar a las ONG del mar, una decisión política

"Todo hace pensar que es una decisión política que intenta echar del Mediterráneo" a las ONG "que llevan a bordo políticos, periodistas, que ponen luz y taquígrafos en el Mediterráneo central y que dan fe de lo que están ocurriendo", como devoluciones en caliente por parte de los guardacostas libios y la inacción de países europeos, apuntó.

El barco de la ONG Sea Eye está realizando las acciones pertinentes para el cambio de tripulación y su puesta a punto, y tiene previsto volver a navegar en dos semanas.

Tampoco opera ya el "Aquarius", después de que en diciembre las ONG SOS Méditerranée y Médicos sin Fronteras anunciaran el fin de la misión de una embarcación que desde que zarpó por primera vez en febrero de 2016 del puerto de Marsella había asistido a casi 30.000 personas en aguas internacionales.

Desde junio está retenido el "Lifeline", de la homónima ONG alemana, en Malta, donde afronta una investigación por su situación administrativa, después de que desembarcaran en La Valeta unos 230 inmigrantes socorridos seis días antes.

La pequeña ONG alemana Jugend Rettet también vio incautado su barco "Iuventa" por parte de las autoridades italianas en agosto de 2017, el mismo mes en el que la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) canceló las operaciones de "Prudence" y Save the Children hizo lo mismo con el "Vos Hestia".

Un mes después, la ONG maltesa Migrant Offshore Aid Station (MOAS) puso fin a sus actividades de socorro en el Mediterráneo por falta de "garantía de acogida de los rescatados en puertos seguros" y puso rumbo al sureste asiático para ayudar al pueblo rohinyá.

MOAS welcomes breaking news that @seawatch_intl are on their way to Catania, Sicily, where a safe port has finally been granted. We reiterate their call for sustainable solutions to protect rescued #migrants and SAR NGOs from being used as political bargaining chips. Shameful! https://t.co/NM3t8w2OqI