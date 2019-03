Bruselas ofrece más apoyo a España para atajar "particular presión migratoria"

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) reconoció que España se encuentra bajo una "particular presión migratoria" y se mostró dispuesta a ofrecerle más apoyo "técnico, financiero y político" para hacerle frente, así como a reforzar la relación con Marruecos para que controle mejor las salidas irregulares.

"En el Mediterráneo occidental, España está bajo una presión migratoria particular", señaló el comisario europeo de Inmigración y Asilo, Dimitris Avramópulos, en una rueda de prensa para explicar el último informe sobre política migratoria de la Unión Europea (UE).

"Continuamos apoyando a España como hemos hecho y seguiremos haciendo con todos los Estados miembros bajo presión", añadió.

I would like to commend Morocco for its actions and assure it of our support. We look forward to developing a closer, deeper and more ambitious partnership with Morocco. #MigrationEU pic.twitter.com/F5Yce5RykH

Al mismo tiempo, Avramópulos dijo que "también está claro que tenemos que reforzar nuestra relación con Marruecos".

"Marruecos ya ha estado trabajando para reforzar el control de sus fronteras y evitar gran número de salidas irregulares. Me gustaría elogiar a Marruecos por sus acciones y garantizarle nuestro apoyo", recalcó.

Confió en poder desarrollar "una asociación más estrecha, profunda y ambiciosa" con Rabat, empezando por "completar la implementación del paquete de apoyo de 140 millones de euros" concedido a ese país para que mejore su capacidad de gestión fronteriza.

La Comisión también señaló la necesidad de reanudar las negociaciones con ese país sobre la readmisión de migrantes y la facilitación de visados.

El comisario recordó que "ya hemos proporcionado cerca de 36 millones de euros de asistencia de emergencia el año pasado" y "estamos dispuestos a proporcionar a España apoyo técnico, financiero y político que necesita".

Aunque las llegadas irregulares de inmigrantes han ido cayendo año tras año y actualmente están en "niveles no vistos desde 2013", Avramópulos pidió "no dormirnos en los laureles".

We should not rest on our laurels. We need to take immediate measures to address the pressures and needs on the Western, Central and Eastern Mediterranean. And we need to put in place temporary arrangements on disembarkation in the EU. #migrationEU pic.twitter.com/7YE6wxEAcK