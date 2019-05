Nasser Kamel (Unión por el Mediterráneo) llama a la cooperación para frenar radicalismos

Barcelona (EuoEFE).- La cooperación entre países de la Unión Europea y la ribera del Mediterráneo es la mejor herramienta para frenar los radicalismos en esta región, destacó este jueves el secretario general de la Unión por el Mediterráneo (UpM) y diplomático egipcio, Nasser Kamel.

Durante su intervención en un desayuno informativo que ha organizado el Centro Internacional de Documentación de Barcelona (Cidob), Kamel ha repasado la genealogía de las relaciones de cooperación entre los países ribereños del Mediterráneo y la Unión Europea, en el marco de la celebración del Día de Europa.

Juntos por una región euromediterránea "estable y próspera"

El embajador ha aseverado que si "somos capaces de conseguir la integración económica entre países y la prosperidad, la confrontación decrecerá" y ha subrayado que "solo juntos podremos conseguir nuestros objetivos de una estable y próspera región euromediterránea".

Kamel ha trazado la evolución de la cooperación entre países de la región desde el Proceso de Barcelona, la declaración firmada en la capital catalana en 1995 que supuso un punto de inflexión en las relaciones euromediterráneas hasta la consolidación del modelo de la Unión por el Mediterráneo, más pragmático y horizontal.

Happy #EuropeDay! The #EU has played together with #Jordan a leading role as Co-President of the #UfM since 2012. Thanks to #EU support, the #UfM has developed its activity yielding concrete results: +50 projects, 20 ministerial meetings & +400 high-level conferences pic.twitter.com/4y6UDYyw3C