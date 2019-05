La UPM analiza los desafíos regionales en medio ambiente, juventud y mujer

Barcelona (España) (EuroEFE).- La región euromediterránea se enfrenta a importantes desafíos conjuntos, de los que tres -el medio ambiente, la juventud y sus perspectivas de futuro y el reforzamiento de los derechos de la mujer y su empoderamiento- se analizan en una reunión de dos días que comenzó este miércoles en Barcelona.

El concepto básico de este encuentro, que lleva por lema "Visiones compartidas sobre asuntos clave en el Mediterráneo" y que está organizada por la Unión Por el Mediterráneo (UPM), es subrayar que esta es una región estratégica, cuyo peso específico muchas veces se difumina por intereses de otro tipo.

#HappeningNow: #UfM Secretary General, Nasser Kamel, is participating in the handover of recommendations made by young entrepreneurs to EU Commissioner @JHahnEU. #EUMED4business pic.twitter.com/hTSL2O88Mq — Union for the Mediterranean (@UfMSecretariat) May 22, 2019

Estos aspectos que se tratan en la reunión de Barcelona (ciudad sede de la UPM) son comunes al área entera , por lo que "es necesario que todos los países" de la región trabajen unidos "para construir el Mediterráneo del futuro", según dijo el embajador interministerial francés para el Mediterráneo, Pierre Duquesne, en el discurso inaugural de la reunión, a la que también asistió el comisario europeo de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Johannes Hahn.

Los países de la región, subrayó Duquesne, "tenemos que hablar de lo que nos une y no de lo que nos separa" y, en este sentido, destacó el papel que debe tener la sociedad civil, a la que se ha de dotar de una presencia cada vez mayor.

El objetivo es fomentar "un Mediterráneo inclusivo", puesto que esta región "es una criatura viva", en constante crecimiento y con problemas y desafíos constantes, manifestó.

Pese a los graves problemas que presentan algunos de los países de la zona y a la volatilidad de toda ella, el embajador francés incidió en la necesidad del diálogo.

"Nuestros ciudadanos no siempre están de acuerdo con que podemos trabajar juntos. Ahora no ven la región como un espacio de oportunidad, sino de peligros" y hay que luchar contra esa visión, indicó Duquesne, quien recalcó que es necesario fomentar y "ampliar programas que conciernan verdaderamente a la sociedad civil", en especial en ámbitos como la economía social y solidaria.

En este sentido, la reunión de Barcelona incidirá en tres aspectos determinantes en la totalidad de la región Mediterránea que, por un lado, sufre un grave problema de contaminación ambiental; por otro, tiene una elevada población joven (especialmente en la ribera sur y oriental) y asimismo requiere de un fomento de la educación basada en la igualdad entre hombres y mujeres.

The Euro-Mediterranean region retains one of the highest youth unemployment rates in the world. The failure to properly integrate women into the job market is a loss to the whole economy. The #UfMSharedViews Forum is discussing today economic & social challenges for women & youth pic.twitter.com/0hXA24sB3r — Union for the Mediterranean (@UfMSecretariat) May 22, 2019

Los participantes en la reunión de Barcelona se han agrupado en tres talleres específicos, uno para cada uno de sus tres asuntos centrales.

El objetivo es establecer "políticas comunes" que vayan más allá de la mera coyuntura política, como señaló por su parte el español Miguel García-Herraiz, vicesecretario general para medio ambiente de la UPM organización que arranca con el conocido como Proceso de Barcelona (1995) y de la que en la actualidad forman parte 43 países, los 28 de la UE y 15 del sur y el este del Mediterráneo.

"No somos un actor negociador en asuntos como el proceso de paz palestino-israelí, sino que pretendemos establecer políticas comunes de interés para toda el área mediterránea, en temas sectoriales concretos, como por ejemplo el empleo" o el medio ambiente, manifestó García-Herraiz.

En este sentido, García-Herraiz destacó la importancia de que la UPM trabaje con diversos componentes de la sociedad civil para desarrollar proyectos "de impacto regional" en asuntos como la energía o las infraestructuras, "que impliquen a sectores públicos y privados".

Aspectos como la mejora de la llamada "Economía Azul" (aquella basada en la mejora de las condiciones medioambientales y benigna con los recursos marinos) y, en este sentido los medios para trabajar en la mejora de la "gobernanza marítima" son claves en este contexto, más aun con la amenaza del cambio climático, indicó García-Herraiz.

Por otro lado, en la reunión de Barcelona se analizará el problema del desempleo en la región euromediterránea que, en la población joven alcanza una de las tasas más altas del mundo, con cifras tan preocupantes, como las de Túnez (35,8%), Egipto (34,4%), España (34%) o Italia (32%).

Por ello, los expertos han destacado la importancia de fomentar lo que se denominan "escuelas de segunda oportunidad", unos centros con características especiales en los que se trata de reintegrar a la actividad académica -orientada sobre todo a la formación profesional- a jóvenes que habían abandonado los estudios o presentaban severos índices de fracaso escolar.

En definitiva, como dijeron la francesa Laurence Païs, vicesecretaria general de la UPM para Asuntos Sociales y Civiles, y la experta marroquí Fatiha Hassouni, el objetivo es "construir una agenda común para empoderar a jóvenes y mujeres para conseguir el desarrollo y la estabilidad de la región."

Por Fernando Prieto Arellano (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

► ¿Qué es la Unión por el Mediterráneo?

► Miguel García-Herraiz, de la UpM: “es una obligación y una necesidad” proteger el Mediterráneo del cambio climático