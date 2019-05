Nasser Kamel: las elecciones al PE "no impactarán" en la política exterior de UE

Barcelona (EuroEFE).- El secretario general de la Unión Por el Mediterráneo (UPM), el egipcio Nasser Kamel, considera que el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo "no impactará" en la política exterior de la Unión Europea (UE).

En una entrevista con Efe con motivo de la clausura hoy de la conferencia acerca de "Visiones compartidas sobre asuntos clave en el Mediterráneo", patrocinada por la UPM que comenzó este miércoles, Kamel se mostró optimista sobre el resultado que los comicios puedan deparar para la situación en la región euromediterránea.

"Seguimos muy de cerca las elecciones europeas", pero sobre todo, recalcó el secretario general de la UPM, "la clave es la definición del proyecto europeo."

En este sentido, insistió en que, dada la naturaleza de la UPM (concebida como un ente suprapolítico para la ayuda al diálogo y la cooperación regional), el resultado de los comicios a la Eurocámara, que comienzan el jueves 23 y concluyen el día 26, "no impactará" ni en esta organización ni tampoco "en la política exterior de la UE hacia el Sur".

"La metodología no tiene nada que ver con los gobiernos", recalcó Kamel, quien subrayó que problemas como el de la migración, el desempleo o el desarrollo humano son prioritarios "y no tienen nada que ver con la gestión".

En este sentido, incidió en que la "prosperidad y la seguridad de Europa dependen de que se mejoren las condiciones en el sur del Mediterráneo".

Es necesario, señaló, que Europa siga entendiendo "la importancia estratégica que tienen el Mundo Árabe y África".

Europa "es consciente de que su prosperidad económica y su seguridad pasan por crear las condiciones de bienestar en el sur del Mediterráneo y más allá", es decir, en la región subsahariana, de donde parten algunos de los mayores flujos migratorios, que cruzan los países de la ribera sur con la intención de cruzar al norte.

"La visión estratégica va más allá del Mediterráneo y cualquiera que pueda ser presidente de la Comisión Europea debería mantener esa línea de actuación", afirmó Kamel.

La crisis de 2011 en el Mundo Árabe, con los movimientos populares que en Egipto, Túnez o Libia derribaron dictaduras largamente consolidadas, unida a la crisis económica, que se siente especialmente a partir de 2012, "han tenido un efecto en Europa lo suficientemente sólido como para entender que el futuro" pasa por profundizar en la cooperación con los países del Sur, indicó.

El máximo responsable de la UPM hizo hincapié en el papel integrador como foro de diálogo y cooperación regional que desempeña su organización, que no es estrictamente un actor político.

De hecho, puso como ejemplo el caso de Siria, un país en guerra desde 2011 y que está suspendido como miembro de la Unión Por el Mediterráneo a causa de su situación política, de seguridad y humanitaria.

