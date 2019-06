La Unión por el Mediterráneo quiere más comercio e integración en la región

El Cairo (EuroEFE).- Más de 150 representantes del sector privado, gobiernos y organizaciones internacionales asistieron este martes en El Cairo al primer foro empresarial de la Unión por el Mediterráneo (UPM) para discutir cómo lograr más comercio en una de las zonas menos integradas económicamente del planeta.

"El comercio y la inversión tienen la llave para desbloquear una de las realidades económicas más drásticas de la región euro-mediterránea: la fragmentación y el escaso nivel de integración económica, catalogada como una de las más bajas del mundo", indicó el secretario general de la UPM, Nasser Kamel, durante su intervención en la conferencia.

A pesar de que la UPM, formada por 43 países (los 28 países de la Unión Europea y 15 países de la zona Sur-Este del Mediterráneo), se fundó en 2008, ésta es la primera vez que sus miembros se reúnen para hablar de comercio.

"Este foro es solo un primer paso de la sociedad euro-mediterránea para promover el comercio en la zona", indicó Kamel.

#UfM Business Forum #UfM4Trade in Cairo has just started! #UfM SecGen Nasser Kamel’s welcoming remarks: “This is only a 1st step towards a structured UfM effort to promote #trade in the Euro-Med region. UfM & @giz_gmbh will offer technical trainings 2 Agadir Agreement countries” pic.twitter.com/fjjgAEADe0