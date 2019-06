El Sea Watch, bloqueado en aguas italianas con 42 migrantes a bordo

Roma (EuroEFE).- El barco de la ONG alemana Sea Watch con 42 migrantes sigue bloqueado ante las costas de la isla de Lampedusa, tras violar la prohibición de entrar en aguas territoriales italianas, y espera a que las autoridades resuelvan su situación.

La embarcación, "Sea Watch 3", de bandera neerlandesa, se encuentra a tres millas (unos 5 kilómetros) de la costa, en frente del monumento conocido como "Puerta de Lampedusa, Puerta de Europa", en memoria de los inmigrantes muertos en su viaje al continente europeo, según muestran los medios locales.

En su interior se encuentran 42 inmigrantes que fueron salvados el 12 de junio en el Mediterráneo central, además de la tripulación, y han pasado dos semanas en el mar, a la espera de un puerto seguro en el que desembarcar, pues se niegan a hacerlo en la violenta Libia.

Pero durante la noche no han recibido la autorización para llegar a tierra, confirmaron a Efe fuentes de la organización.

Italia mantiene una política de puertos cerrados a las naves de las ONG impulsada por el ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, que las acusa de favorecer la inmigración ilegal.

Este miércoles la capitana de la "Sea Watch 3", la alemana Carola Rackete, de 31 años, quebrantó la prohibición de Salvini y entró en aguas italianas sin permiso para llevar a los migrantes al puerto, aunque fue bloqueada a poca distancia por efectivos policiales.

"Las autoridades italianas subieron a bordo, fuimos parados fuera del puerto de Lampedusa. Han controlado la documentación del barco y nuestros pasaportes. Ahora esperan instrucciones de sus superiores. Espero que bajen a los náufragos pronto", dijo Rackete en Twitter.

Salvini, visiblemente irritado, ha exigido a los Países Bajos y a Alemania, países de bandera de la nave y de la ONG respectivamente, que asuman su responsabilidad y se repartan los migrantes, y hoy acusó de nuevo a la organización de hacer "política" con su rescate.

"Sea Watch ha hecho una campaña política a costa de la seguridad de 42 personas. En 15 días podrían haber llegado a Países Bajos dos veces. Rechazaron los puertos seguros más cercanos. Las ONG ayudan a los traficantes de seres humanos", tuiteó el ministro.

#Salvini: #SeaWatch3 ha fatto la sua battaglia politica sulla pelle di 42 persone. In 15 giorni sarebbero arrivati in Olanda due volte. Hanno rifiutato i porti sicuri più vicini. Ong aiutano trafficanti di esseri umani.

#radioanchio @radioanchio — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 27, 2019

Después, en una entrevista radiofónica, expresó su deseo de que las autoridades judiciales emitan una orden de arresto contra la tripulación del barco por entrar sin permiso en aguas italianas.

Por su parte la ultraderecha italiana pide que se arreste a la tripulación, se deporte a los migrantes y se hunda el barco, mientras que desde la izquierda y colectivos por los Derechos Humanos se suceden las muestras de solidaridad.

Además la ONG española Proactiva Open Arms ha anunciado que retoma los rescates en el Mediterráneo central, a pesar de la prohibición de las autoridades españoles y la política restrictiva de Italia para las labores humanitarias en alta mar.

DAYS the #SeaWatch3 is stuck at the shores of #Europe.

DAYS the world's deadliest border is left abandoned, without any rescue ship.



Now old friends have set sails to take over the watch and confront this unbearable situation. ¡Buena Proa! Good to have you back. #NiUnaMás https://t.co/yIhmMQPNIB — Sea-Watch International (@seawatch_intl) June 27, 2019

La capitana esperaba la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el posible desembarco, pero la Corte de Estrasburgo rechazó obligar a Italia a permitir el desembarco y agregó que cuenta "con que las autoridades italianas continúen ofreciendo toda la asistencia necesaria" a las personas vulnerables por su edad o su salud que sigan a bordo.

La capitana pidió el pasado 21 de junio a los jueces europeos que impusiera medidas provisionales de excepción para poder desembarcar en un puerto italianod a los inmigrantes que proceden de Níger, Guinea, Camerún, Mali, Costa de Marfil, Ghana, Burkina Faso y Guinea Conakry.

Los abogados de la ONG expresaron en una nota "su total desconcierto" por la decisión del Tribunal de Estrasburgo e insistieron que el desembarco es necesario para "proteger los derechos fundamentales" de estar personas.

La embarcación socorrió el 12 de junio a 53 personas, entre ellas 9 mujeres, 39 hombres, 2 niños pequeños y 3 menores no acompañados, y tres días después la Guardia Costera italiana realizó una inspección sanitaria a bordo y decidió la evacuación de diez personas por motivos médicos.

Seven days ago Hermann addressed the Europeans to call on their solidarity. So far the situation worsened for the 42 people still stuck on the #SeaWatch 3. Having escaped the Libyan torture prisons, the EU deprives them of their basic human rights for 12 days now. pic.twitter.com/8qDZjQYbJk — Sea-Watch International (@seawatch_intl) June 24, 2019

El barco se encuentraba hasta este miércoles en aguas internacionales frente a las costas de Lampedusa, ya que el Gobierno italiano aprobó recientemente un decreto ley que contempla multas de hasta 50.000 euros a los barcos humanitarios que entren en aguas territoriales sin autorización.

This is the track of the #SeaWatch 3 the last days. It draws the border between Italian territorial water and international water. Can you see it?



42 people are forcibly kept outside. 42 people that Europe, a continent of over 500 million inhabitants, does not want. Forty-two. pic.twitter.com/0iNndCKQiu — Sea-Watch International (@seawatch_intl) June 23, 2019

La capitana podría incurrir en el delito de favorecer la inmigración ilegal, por el que están ya siendo investigados otros cooperantes en Italia.

Por Gonzalo Sánchez y Cristina Cabrejas (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

► El asilo, una reforma existencial para la UE

► Un grupo de abogados denuncia a la UE por "crímenes de lesa humanidad" en el Mediterráneo