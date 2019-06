La joven capitana del Sea Watch que desafía a Salvini

Roma (EuroEFE).- Carola Rackete, alemana de 31 años, es la capitana del barco Sea Watch, que desde hace 14 días se encuentra esperando un puerto con 42 migrantes y que ha anunciado que tendrá que saltarse la prohibición del ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, y llevar a tierra firme a esas personas.

Entrar en aguas italianas y violar así el decreto aprobado recientemente en el país conllevaría multas de hasta 50.000 euros, pero además la incautación del barco y consecuencias penales para Rackete.

If our captain Carola follows the law of the sea, that asks her to bring the rescued people on the #SeaWatch3 to a safe port, she might face heavy sentences in Italy.



Help Caro to defend human rights, donate for her legal defense:



DE93 4306 0967 1239 3243 00 pic.twitter.com/ra5VN0VYAg — Sea-Watch International (@seawatch_intl) June 26, 2019

Por ello, Sea Watch invitó hoy a realizar donaciones para el fondo de asistencia legal de la ONG alemana para "ayudar a Carola a defender los derechos humanos" ya que si la capitana "lleva los migrantes salvados a un puerto seguro, como prevé la ley del mar, afrontará penas severas en Italia".

"Yo quiero entrar. Entro en aguas italianas y los llevo a Lampedusa. (...) No tengo otra opción que llevarlos allí", explicó la capitana alemana en una entrevista en el diario "La Repubbblica".

Rackete explica que los migrantes a bordo están desesperados. "Italia me obliga a tenerles hacinados en cubierta con menos de tres metros cuadrados por persona", agrega.

"Por mí se pueden quedar en el mar hasta Navidad o hasta Año Nuevo, a Italia no llegan", fue la respuesta de Salvini.

Estrasburgo no ve imperativo obligar a Italia al desembarco del "Sea Watch 3"

La capitana esperaba la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el posible desembarco, pero la Corte de Estrasburgo rechazó obligar a Italia a permitir el desembarco y agregó que cuenta "con que las autoridades italianas continúen ofreciendo toda la asistencia necesaria" a las personas vulnerables por su edad o su salud que sigan a bordo.

La capitana pidió el pasado 21 de junio a los jueces europeos que impusiera medidas provisionales de excepción para poder desembarcar en un puerto italianod a los inmigrantes que proceden de Níger, Guinea, Camerún, Mali, Costa de Marfil, Ghana, Burkina Faso y Guinea Conakry.

Los abogados de la ONG expresaron en una nota "su total desconcierto" por la decisión del Tribunal de Estrasburgo e insistieron que el desembarco es necesario para "proteger los derechos fundamentales" de estar personas.

La embarcación socorrió el 12 de junio a 53 personas, entre ellas 9 mujeres, 39 hombres, 2 niños pequeños y 3 menores no acompañados, y tres días después la Guardia Costera italiana realizó una inspección sanitaria a bordo y decidió la evacuación de diez personas por motivos médicos.

Seven days ago Hermann addressed the Europeans to call on their solidarity. So far the situation worsened for the 42 people still stuck on the #SeaWatch 3. Having escaped the Libyan torture prisons, the EU deprives them of their basic human rights for 12 days now. pic.twitter.com/8qDZjQYbJk — Sea-Watch International (@seawatch_intl) June 24, 2019

El barco se encuentra en aguas internacionales frente a las costas de Lampedusa, ya que el Gobierno italiano aprobó recientemente un decreto ley que contempla multas de hasta 50.000 euros a los barcos humanitarios que entren en aguas territoriales sin autorización.

This is the track of the #SeaWatch 3 the last days. It draws the border between Italian territorial water and international water. Can you see it?



42 people are forcibly kept outside. 42 people that Europe, a continent of over 500 million inhabitants, does not want. Forty-two. pic.twitter.com/0iNndCKQiu — Sea-Watch International (@seawatch_intl) June 23, 2019

Asimismo, la capitana podría incurrir en el delito de favorecer la inmigración ilegal, por el que están ya siendo investigados otros cooperantes en Italia.

Por Cristina Cabrejas (edición: Catalina Guerrero)

