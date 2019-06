El "Sea Watch" desembarca en Lampedusa sin permiso y su capitana es detenida

Roma (EuroEFE).- El barco Sea Watch 3, de la ONG alemana homónima, entró este sábado en el puerto de la ciudad italiana de Lampedusa sin autorización invocando el estado de necesidad para poder desembarcar a los 40 inmigrantes y tras permanecer 17 días en el mar, al tiempo que su capitana, Carola Rackete, de 31 años, fue arrestada por agentes italianos acusada de "resistencia o violencia contra un buque de guerra", delito que implica una sentencia de tres a diez años.

Early this morning, after 17 days, the last 40 survivors of #SeaWatch3 finally set foot on dry land.



They were brought to the #Lampedusa Hotspot, where they gave captain #CarolaRackete a warm welcome, as she was taken to the same place for identification after being arrested. pic.twitter.com/VVKNkK2JXw