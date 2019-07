La Justicia italiana deja en libertad a la capitana de Sea Watch

Roma (EFE).- La capitana del barco de la ONG Sea Watch, Carola Rackete, fue puesta en libertad después de ser arrestada en Italia por llevar sin permiso a 40 inmigrantes que había salvado en el Mediterráneo central al puerto italiano de Lampedusa (sur).

Una decisión de este martes, la de la justicia italiana, que ha suscitado inmediatamente la ira del ministro del Interior, Matteo Salvini, autor de la política de puertos cerrados a las naves de las ONG y que no se había cansado de pedir cárcel para la activista.

The court rejected the validation of Capt. #CarolaRackete's arrest on a number of grounds:



1. the judge disputed the crime of violence to warships & considered that the #resistance to public officials was justified, "in the performance of a duty", the duty to #SaveLives at sea. pic.twitter.com/NZ2I7u3Aym