La UE sobre el sistema de detención de inmigrantes en Libia: "tiene que terminar"

Bruselas/Tripolí (EuroEFE).- "Nuestra posición sobre el sistema de detención de inmigrantes en Libia es claro: este sistema tiene que terminar y la inmigración se tiene que gestionar en pleno cumplimiento de los estándares internacionales, incluido lo relativo a los derechos humanos", señalaron varios comisarios europeos en el comunicado de condena del bombardeo en Trípoli sobre un centro de detención de migrantes que causó al menos 44 muertos.

La alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, junto con los comisarios europeos de Vecindad, Johannes Hahn, y Migración, Dimitris Avramopoulos, calificaron este miércoles en un comunicado el ataque de "inaceptable" por la "violencia contra los civiles, incluidos refugiados e inmigrantes".

Los representantes de la Comisión Europea dijeron estar en "estrecha cooperación" con Naciones Unidas para proteger a libios, refugiados e inmigrantes y explicaron que tratan de ayudar en las labores de evacuación.

Dada esta situación de emergencia, señalan que "los esfuerzos deben continuar y acelerarse con urgencia" y hacen un "llamamiento" a todas las partes del conflicto para que permitan "el acceso incondicional de los actores humanitarios".

The AU-EU-UN Taskforce on Libya reiterates its call for the respect of international humanitarian law and the protection of all civilians in the country. https://t.co/e0XvfR2K3J