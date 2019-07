SOS Méditerranée y MSF vuelven al rescate de migrantes en el Mediterráneo

París (EuroEFE).- SOS Mediterranée y Médicos sin Fronteras (MSF) anunciaron este domingo su vuelta al rescate de migrantes en el Mediterráneo central con un nuevo barco, siete meses después de haber tenido que poner fin a la misión del "Aquarius" por la presión del Gobierno italiano.

El "Ocean Viking", un carguero de pabellón noruego, va camino del Mediterráneo y debería llegar a finales de mes para operar con una tripulación de 31 personas, entre ellas nueve miembros del dispositivo médico de MSF y trece especialistas de la búsqueda y el salvamento de SOS Mediterranée, explicaron en sendos comunicados.

S MEDITERRANEE is going back at sea with its new ship, the #OceanViking, and its partner @MSF_Sea. Now more than ever, we call on the support of European citizens to allow for us to fulfill our life-saving mission. #BackAtSea https://t.co/URiBcjMbOV — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) July 21, 2019

Las dos ONG consideran que es "imperativo volver al mar" teniendo en cuenta que muchas personas tratan de huir de Libia por "la ruta marítima más peligrosa del mundo" y donde casi no quedan barcos de salvamento.

Según sus datos, en esa zona del Mediterráneo central han muerto en lo que va de año al menos 426 personas cuando intentaban llegar a Europa.

Además, los combates de los últimos tres meses en torno a Trípoli, han provocado el desplazamiento de más de 100.000 personas, han dejado "atrapados y sin capacidad para huir a refugiados y migrantes en los centros de detención", y 60 de ellos han perdido la vida a causa de los enfrentamientos.

e are #BackAtSea with a new ship, the #OceanViking.



This new ship is yours. It belongs to all citizens who want to take action against this unacceptable situation in the Mediterranean.



Help us save lives at sea, make a donation https://t.co/3vHcphXzai pic.twitter.com/xRXPgnbbpw — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) July 21, 2019

El director de operaciones de SOS Méditerranée, Frédéric Penard, denunció el "deterioro de la respuesta" de la Unión Europea a "la tragedia que se desarrolla en el Mediterráneo", ya que el dispositivo naval de la misión Sophia ha salido de esa zona y los Estados europeos "siguen haciendo una intensa campaña de criminalización contra los navíos operados por la sociedad civil".

"The Ocean Viking was originally conceived as a rescue vessel and had great potential for @SOSMedIntl and @MSF_Sea to add all the necessary elements to rescue people in distress, to provide care and to protect survivors", Frédéric Penard, SOS MEDITERRANEE's Director of Operations pic.twitter.com/bIJiDJNUpO — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) July 21, 2019

"Los políticos quieren hacernos creer que las muertes de cientos de personas en el mar y el sufrimiento de los miles de refugiados y migrantes atrapados en Libia son un precio aceptable a pagar para controlar la inmigración", se quejó por su parte el coordinador general de MSF para la misión, Sam Turner.

Para esa organización, los gobiernos europeos "están violando sus obligaciones legales y los principios humanitarios que firmaron" al apoyar a la Guardia Costera Libia que devuelve a los migrantes que recupera en el mar a ese país africano "en algunos casos a centros de detención donde quedan expuestos a disparos y ataques aéreos".

En los últimos siete meses la ONG francesa ha estado tratando de encontrar un barco que respondiera a sus exigencias y el "Ocean Viking" les parece "la mejor opción", teniendo en cuenta que fue concebido para el salvamento y fue utilizado para el aprovisionamiento y el rescate de plataformas petroleras y gasísticas en el Mar del Norte.

“The long-lasting inaction of #EU member states to create a sustainable, shared and predictable search and rescue mechanism in the central #Mediterranean leaves us as the civil society to go back at sea and save lives”, Sophie Beau, co-founder of @SOSMedIntl pic.twitter.com/Mp1hRKl9Ra — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) July 21, 2019

Construido en 1986, con 69,3 metros de largo y 15,5 metros de ancho, su amplia cubierta ha permitido instalar un conjunto de contenedores acondicionados para alojar y atender a las personas rescatadas. Irá dotado de cuatro zódiacs y de una clínica medicalizada con salas de consulta de selección y de descanso.

La cofundadora de SOS Méditerranée Sophie Beau informó de que fletar ese barco cuesta unos 14.000 euros diarios. Por eso pidió apoyo "a los ciudadanos europeos", tras recordar que desde que iniciaron sus operaciones con el "Aquarius" hace tres años "nunca habríamos pensado en salvar a 30.000 personas".

Por Ángel Calvo (edición: Catalina Guerrero)

