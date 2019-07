Un proyecto piloto para proteger las fronteras externas de la UE vigila la llegada de migrantes con un zepelín

Atenas (EuroEFE).- Grecia vigilará su frontera marítima a partir de este martes con un zepelín que sobrevolará la isla de Samos para detectar a los migrantes que intenten llegar a territorio comunitario desde Turquía, en un proyecto piloto cuyo objetivo es reforzar la protección de las fronteras externas de la Unión Europea (UE).

El proyecto, en cooperación con la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), durará 28 días, durante los cuales la nave volará ininterrumpidamente las 24 horas.

El ministro de Migración, Yorgos Kumutsakos, afirmó en unas declaraciones a la televisión privada griega ANT1 que el zepelín observará un área grande, lo que permitirá descubrir a los barcos que intenten llegar a Grecia a su salida de Turquía, después de lo cual se informará a las autoridades turcas, que se acercarán a la embarcación en cuestión.

Es la primera vez que un miembro de la UE usa un zepelín con este propósito

El ministro subrayó que "no hay devoluciones en caliente. Todo se hará de acuerdo con el derecho internacional".

Sin embargo, algunas ONG han acusado a los guardacostas griegos y turcos de bloquear el paso a algunas embarcaciones que ya habrían alcanzado aguas europeas, detener a los migrantes y devolverlos a Turquía.

Una de las últimas denuncias fue la de Aegean Boat Report, que hace una semana publicó unas imagenes en las que supuestamente los guardacostas de ambos países colaboran para devolver a Turquía a un grupo de migrantes.

Es la primera vez que un miembro de la UE usa un zepelín con este propósito, aunque no es novedad en Grecia ya que durante los Juegos Olímpicos de 2004 ya se utilizó uno para vigilar Atenas.

La nave, de 35 metros de largo, dispone de un radar, una cámara de infrarrojos y un Sistema de Identificación Automática -un mecanismo por el cual se informa de la posición de los buques para evitar colisiones- y se puede alejar un kilómetro de su base.

Un zepelín es una aeronave que vuela por el efecto de unos depósitos de gas de menor densidad que la atmósfera, que la mantienen suspendida en el aire. Fue usado principalmente entre 1900 y 1930, después de lo cual perdió popularidad por múltiples accidentes y el desarrollo de los aviones.

El nuevo Gobierno griego, encabezado por el conservador Kyriakos Mitsotakis, anunció desde su llegada al poder a principios de julio importantes cambios en las políticas de migración, incluyendo la aceleración de los exámenes de asilo y las devoluciones a

Turquía, en una aplicación estricta de la declaración conjunta entre Ankara y Bruselas.

Mitsotakis espera descongestionar así las cinco islas del Egeo -Lesbos, Samos, Quíos, Leros y Kos- en las que actualmente viven hacinados más de 16.000 solicitantes de asilo, aunque la capacidad de los campamentos donde residen es para apenas 6.000 personas.

