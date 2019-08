El Parlamento Europeo pide una solución para los migrantes del Open Arms

Bruselas/Madrid (EuroEFE).- El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha pedido este jueves en una carta dirigida al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, "ayuda urgente y una distribución justa" de los 121 migrantes rescatados en el Mediterráneo que llevan siete días en el barco de la ONG española Open Arms.

"Como ha ocurrido repetidamente desde que se tomó la decisión de ignorar la llamada del Parlamento Europeo a revisar el actual reglamento de Dublín (sobre asilo), el destino de personas en la miseria rescatadas en el mar es explotado por razones políticas por gobiernos y es objeto de desacuerdos entre ellos", indicó Sassoli.

"Cada vez que un barco llega a aguas europeas se repite la misma escena y se declama la misma retórica", apuntó.

If Europe cannot protect those in difficulty in the Mediterranean - people who have set out in search of a better life - it will have lost its soul, as well as its heart. See my letter to Commission President @JunckerEU on the Open Arms rescue boat >>> https://t.co/ZG0D6FDRg4