Open Arms dice que "es infame el silencio de Europa"

Roma/Bruselas/Madrid (EuroEFE).- El barco de la organización humanitaria "Open Arms" lleva doce días en el Mediterráneo caentral, con 151 inmigrantes a bordo, esperando un puerto seguro en el que desembarcar. La ONG afirma que "cada día que pasa es más difícil".

"Es infame el silencio de Europa. La falta de humanidad y empatía les hace más culpables", reprochó la organización.

La embarcación humanitaria se encuentra a unas 29 millas de las costas de la isla italiana de Lampedusa (sur), pero no puede entrar en su puerto por la prohibición del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, que amenaza con multas y la incautación de la nave.

A bordo se encuentran, hacinados en la cubierta, 151 inmigrantes rescatados en tres operaciones distintas en los últimos días, todos ellos salvados del mar tras zarpar de la violenta y convulsa Libia.

Ayer, lunes, se logró la evacuación a Malta de dos mujeres enfermas junto a sus familiares, un total de ocho personas, y un día antes se trasladó a un hombre a un hospital de Lampedusa.

La tripulación del barco prevé un empeoramiento de las condiciones del mar en las próximas horas.

La ONG ha solicitado a la embajada española en Malta asilo para 31 menores que se encuentran a bordo de su buque.

Sin embargo, el ministro español de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha asegurado que el capitán del barco humanitario "no tiene capacidad jurídica" para pedir asilo para los rescatados.

Por otro lado, otros 356 inmigrantes esperan a bordo del barco Ocean Viking, fletado por Médicos sin Fronteras y SOS Mediterranée, después de que 105 fueran salvados ayer lunes

"I was at sea for four days before being rescued. The bottom of the boat cracked the day we left #Libya. We ran out of food and water after 24 hours. We were so afraid: everybody thought they were going to die."



- 17 year old boy from Sudan, rescued by the #OceanViking