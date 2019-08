Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Rumanía acogerán a los migrantes del Ocean Viking

Roma (EuroEFE).- El Gobierno de Malta confirmó este viernes que seis países europeos -Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Rumanía- acogerán a los 356 migrantes que están a bordo del barco humanitario Ocean Viking, fletado por Médicos sin Fronteras (MSF) y SOS Méditerranée.

El primer ministro maltés, Joseph Muscat, informó en las redes sociales de que "tras un debate con la Comisión Europea y varios Estados miembros, a saber Francia y Alemania, Malta acordó ser parte de la solución para la parálisis del Ocean Viking, que cuenta con 356 personas a bordo, sin perjudicar su posición legal".

Según explicó el mandatario maltés, serán navíos de su Armada los que irán a buscar a los migrantes hasta aguas internacionales y los que los llevarán a tierra firme.

Una vez se haya producido esa operación, el barco humanitario tendrá que dirigirse a un puerto todavía por determinar para aprovisionarse en carburante y víveres, así como para cambiar una parte de la tripulación, que se compone de 33 personas.

El Gobierno de Portugal aseguró este jueves que, a petición de la Comisión Europea, está dispuesto a dar acogida a 35 migrantes.

Por su parte, Francia acogerá 150 de las personas a bordo de la embarcación, según explicó el ministro de Interior francés, Cristophe Castaner, en su cuenta de Twitter.

"Las 356 personas a bordo, rescatadas en el mar Mediterráneo (...) van a poder desembarcar en La Valeta. Francia mantiene su solidaridad: 150 serán acogidas en los próximos días en nuestro territorio", escribió Castaner tres días después del desembarco en Italia del Open Armes, del que Francia acogerá a 40 migrantes.

Las ONG del Ocean Viking, aliviadas por el anuncio del desembarco

El anuncio del Gobierno de Malta para el desembarco y posterior reparto de los migrantes ha aliviado a las ONG que operan el barco.

"Estamos aliviados por esas 356 personas", destacó a Efe Frédéric Pénard, portavoz de SOS Méditerranée, que a continuación agradeció a Malta, a la Comisión Europea y a esos seis países (Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Rumanía) su implicación para la solución alcanzada.

Pénard hizo notar que la situación a bordo "es muy precaria" porque algunos de los migrantes fueron rescatados hace ya 14 días, y que dos de ellos están siendo tratados por enfermedades crónicas.

Por eso, pidió que los Estados europeos pongan en marcha un dispositivo que tenga carácter preventivo y permanente para que no se vuelva a repetir el tiempo de espera que se ha vivido con el Ocean Viking y con el barco Open Arms.

El portavoz dijo que el barco todavía no ha recibido instrucciones de las autoridades maltesas, y que se encuentra a unas 50 millas náuticas de Malta.

Pénard indicó que, tras el desembarco, volverá "muy rápidamente" a sus labores de rescate en el Mediterráneo central, que considera una zona desatendida por los barcos oficiales y donde sigue muriendo gente que se lanza al mar.

Bruselas celebra la solución

La Comisión Europea (CE) valoró este viernes la solución alcanzada para permitir el desembarco en Malta del barco humanitario Ocean Viking y agradeció a Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Rumanía que hayan aceptado acoger a los 356 migrantes a bordo del buque.

"Saludamos que se haya encontrado una solución para las personas a bordo del Ocean Viking y que vayan a ser reubicadas", dijo el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramópulos, en su cuenta en Twitter.

