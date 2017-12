Bruselas adopta nuevas reglas de seguridad para los servicios de pago en línea

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) ha adoptado nuevas reglas para mejorar la seguridad de los pagos a través de internet, que obligarán a reforzar los requisitos de identificación del consumidor y a los bancos a crear plataformas de comunicación con los proveedores de estos servicios, como las "fintech".

Estas reglas supondrán "nuevas oportunidades para todos los actores del mercado, viejos y nuevos, de ofrecer mejores servicios al consumidor", al tiempo que "harán los pagos electrónicos más seguros", indicó en un comunicado el vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Euro, Valdis Dombrovskis.

Payment services: Consumers to access safer and more convenient e-payments in shops and online https://t.co/WnIX6WCJg3 #MyMoneyEU pic.twitter.com/OOoRv8OkTi