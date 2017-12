Más de 300 investigadores recibirán 630 millones en becas de la UE

Bruselas (EuroEFE).- El Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) va a otorgar 630 millones de euros en becas de consolidación a 329 investigadores en toda la Unión Europea (UE), de los cuales 13 desarrollarán sus proyectos en centros españoles.

Las becas, financiadas con presupuesto del programa Horizonte 2020, permitirán a los investigadores seleccionados continuar su trabajo en diferentes campos científicos.

Así, los becados tendrán la oportunidad de "tener un impacto de amplio alcance en cuestiones científicas oportunas", como las bacterias resistentes a los antibióticos, los mecanismos de decisión colectiva en la sociedad o las prácticas forenses en Europa, señaló la Comisión Europea en un comunicado.

Los proyectos se desarrollarán en universidades y centros de investigación de 22 países europeos, con el Reino Unido (60 becas), Alemania (56), Francia (38) y Holanda (25) como principales Estados miembros en los que tendrán lugar estas iniciativas.

Los 329 investigadores becados, seleccionados de un total de 2.538 propuestas, proceden de 39 países diferentes, con las nacionalidades alemana, con 55 becas, italiana (33), francesa (32) y británica (31) como las más destacadas.

Las becas de consolidación del ERC están dirigidas a investigadores sobresalientes de cualquier edad y nacionalidad, siempre que desarrollen su proyecto en un Estado miembro de la UE, con entre siete y doce años de experiencia tras lograr sus títulos de doctorado.

El comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, celebró hoy que las becas contribuyan a "aumentar el atractivo de la UE como un lugar para la investigación y la innovación".

Moedas mostró también su satisfacción por el "creciente" número de mujeres becadas en este tipo de convocatorias, que en esta edición se situó en el 32 %.

"Aún nos queda mucho por hacer, pero siempre ha sido mi ambición desplegar todos los esfuerzos posibles para alcanzar la igualdad de género en el ámbito de la investigación y la innovación", señaló.

