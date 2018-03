La CE dará una hora para retirar contenidos terroristas de internet

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) pidió este jueves a los proveedores de internet como Facebook, Twitter o Youtube que retiren los contenidos de carácter terrorista en el plazo de una hora desde que las autoridades policiales y Europol hayan avisado sobre ellos.

La petición figura entre las recomendaciones publicadas hoy por el Ejecutivo comunitario, en el marco de las medidas que Bruselas sugiere para combatir los contenidos ilegales en línea.

Today we recommend a set of operational measures against #illegalcontent online to be taken by companies and EU countries → https://t.co/Li5Hwd6gPh #DigitalSingleMarket #SecurityUnion pic.twitter.com/3kcQvsCQ1K

El Ejecutivo comunitario aconseja la retirada en el plazo de una hora solo de los contenidos terroristas "por el grave riesgo a la seguridad que plantean", pero no en el resto de casos considerados ilegales, como los mensajes de incitación al odio y la violencia, los materiales de abuso sexual infantil o los vinculados con falsificación de productos.

La CE considera que los contenidos terroristas son "particularmente dañinos en las primeras horas de su aparición en línea" por lo que "las empresas deberían como regla general eliminarlos en la hora desde haber sido señalados por las autoridades policiales y Europol".

It is the most basic and universal of rights to feel safe in your own home or when walking down the street. Europeans rightly expect their Union to provide that security for them – online and offline.#illegalcontent #SecurityUnion pic.twitter.com/w5Q1M7JK62