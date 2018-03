La UE levantará las barreras geográficas para plataformas como Netflix o Spotify el 1 de abril

Bruselas (EuroEFE).- A partir del próximo 1 de abril, los europeos podrán acceder en cualquier lugar de la Unión Europea (UE) a los contenidos en línea que hayan contratado en sus países, por ejemplo Netflix o Spotify.

La eliminación de las barreras geográficas para estas plataformas son un gran paso para la consolidación del mercado único digital, que llega tras la supresión de los costes de itinerancia en toda la UE desde junio de 2017, subrayaron este martes las instituciones comunitarias en un comunicado.

