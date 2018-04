La UE defiende aplicar el Estado de derecho al ciberespacio

Bruselas (EuroEFE).- Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) consideran que el Estado de derecho y las libertades fundamentales "se deben aplicar totalmente" en Internet para garantizar que sea "global, libre, estable y seguro" y evitar las actividades delictivas en la red.

Esta es la posición del Consejo (países) de la UE, que expresa su "preocupación" ante "la creciente habilidad" para desarrollar actividades maliciosas en Internet "por parte de terceros países y de actores no estatales".

"La UE seguirá desarrollando sus herramientas para atajar estas amenazas cibernéticas", señalaron los Estados miembros en el texto, en el que también defendieron su voluntad de "seguir trabajando" en el marco de la ONU para desarrollar e implementar "nuevas normas, reglas y principios aplicables al ciberespacio".

