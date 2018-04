Bruselas no creará un estatus legal para los robots

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) no tiene intención de crear un estatus legal específico para los robots, según declaró a Efe la portavoz del Ejecutivo comunitario para la Economía Digital, Nathalie Vandystadt, en respuesta a una carta sobre esta cuestión enviada por más de 200 expertos.

"A nivel comunitario sí tenemos una legislación relacionada con la responsabilidad en relación a la inteligencia artificial", comentó Vandystadt, quien añadió que "hay un grupo de expertos analizando si es adecuada y si necesita alguna aclaración".

Por el contrario, los firmantes de la carta abierta de la iniciativa "Robotics, Open Letter" anunciaron que la Comisión sí está preparando "una nueva directiva sobre robótica e inteligencia artificial que otorgará personalidad jurídica a las máquinas".

Esta afirmación se basa en una resolución aprobada el año pasado en el Parlamento Europeo en la que se recomienda al Ejecutivo comunitario "crear a largo plazo un estatus legal específico para los robots (...) para que los más sofisticados puedan responder si provocan algún daño por decisión autónoma".

At least, the debate is open! Here is my reaction to the #FakeNews written in this open letter https://t.co/LPl9RDG63f #AI #Robotics @TheProgressives @EU_Commission https://t.co/R7NKjIYErh