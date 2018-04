Bruselas ve necesario invertir ya 20.000 millones euros para adaptarse a los robots

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles un documento sobre el futuro de la inteligencia artificial en el que estima que la Unión Europea (UE) necesita invertir 20.000 millones de euros de aquí al final de 2020 para adaptarse a la era de los robots.

"Del mismo modo que el motor de vapor y la electricidad hicieron en el pasado, la inteligencia artificial está transformando nuestro mundo (...). Tenemos que invertir al menos 20.000 millones de euros para el final de 2020", declaró en conferencia de prensa el vicepresidente de la CE para el Mercado Único Digital, Andrus Ansip.

Artificial intelligence is not science fiction; it is already part of our everyday lives – from using a virtual personal assistant, to having our phones suggest songs we might like.

