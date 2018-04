Tajani pide que en los presupuestos se tenga en cuenta la economía digital

Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, consideró este miércoles que es "fundamental" que la adaptación a la economía digital "esté desarrollada a través de un sistema moderno y competitivo", lo que requeriría "una partida importante en los próximos presupuestos comunitarios".

Tajani participó en una conferencia de alto nivel con representantes políticos, grandes empresas y expertos en tecnología para reflexionar sobre los retos que afronta la Unión Europea (UE) de cara a la adaptación a la revolución digital.

Más allá de financiación suficiente, reclamó "una legislación justa" para afrontar los riesgos de estos cambios de la economía digital "y convertirlos en oportunidades".

"Además, está claro que necesitamos tener una regulación clara para garantizar que la UE lidere estos cambios y evitar que el mundo digital se convierta en una jungla sin ley", concluyó el presidente de la Eurocámara, quien entiende que hay que apostar por conjugar "libertad y responsabilidad".

Por su parte, la comisaria europea para la Economía Digital, Mariya Gabriel, subrayó que la UE cuenta con "un enfoque propio e innegociable" diferente al de socios como Estados Unidos o China y que consiste en "dar prioridad la protección de datos y la inclusión de todos los usuarios".

"La transición hacia una economía digital está en el centro de nuestras preocupaciones, ya que, aunque es una increíble fuente de oportunidades, puede acrecentar divisiones y fomentar el aislamiento social o la periferización", señaló la comisaria.

