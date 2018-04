Bruselas afronta la inteligencia artificial con inversión, educación y ética

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) cree que la Unión Europea debe afrontar el cambio tecnológico que supone la irrupción de la inteligencia artificial a través de tres ejes clave: inversión económica, educación para los empleos del futuro y ética para regular los límites y responsabilidades de los robots.

"La inteligencia artificial es una realidad. Ha llegado para quedarse", pero "los robots nunca se convertirán en humanos. Tenemos la misma cantidad de datos que en los años setenta. Es sólo que ahora las máquinas la procesan y la analizan más rápido", aseguró esta semana la comisaria europea de Industria y Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska.

New @EU_Commission plan to boost investments in #ArtificialIntelligence and establish ethical guidelines. Let's put #AI at the service of Europeans. https://t.co/qxDGKi71Qq #DigitalSingleMarket pic.twitter.com/sYoMCxoRbE