España espera que el impuesto a las digitales se presente "cuanto antes"

Sofía (EuroEFE).-El ministro de Economía, Román Escolano, dijo este sábado que el Gobierno quiere presentar "cuanto antes" el impuesto a las grandes empresas digitales en España y que este tenga efectos en 2019, después de que el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciase ayer que esta tasa ayudará a financiar las pensiones.

"Nuestra idea es presentarlo cuanto antes y que tenga efectos también en 2019 y sucesivamente", dijo Escolano en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) celebrado en Sofía.

Que entre en vigor cuanto antes

Desde el ministerio de Economía precisan que la idea es que la medida "entre en vigor cuanto antes".

Los Veintiocho debatieron por primera vez a nivel ministerial sobre la propuesta, que plantea imponer un impuesto del 3 % sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las empresas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE.

El Gobierno español, sin embargo, prevé introducir este tipo de tasa en el país aún antes de que haya acuerdo a nivel europeo, en línea con lo que ya han hecho otros países como el Reino Unido, Italia, Francia o Alemania, según explicó Escolano.

"España se suma al grupo de principales países que ya tiene estas nuevas figuras y nos parece importante, en el contexto del debate que estamos teniendo, incorporar a nuestra legislación nacional figuras como las que ayer se anunciaron sin que esto signifique que el debate no tenga que seguir", dijo el ministro.

Preguntado sobre la forma que tomará la tasa en España, Escolano indicó que la definición europea "va en paralelo de la definición española" y que la tramitación de ambas "transcurrirán en paralelo".

El ministro de Hacienda dijo la vípera que esta "nueva fiscalidad" -en referencia a la propuesta europea de impuesto digital- se llevará al Pacto de Toledo y ayudará a financiar la subida de las pensiones que tendrá un coste de 1.500 millones de euros para 2018 y 1.800 millones para 2019.

Sobre la subida de las pensiones, el ministro de Economía indicó que el incremento anunciado para ambos años "está unido a un incremento de ingresos" que se incluyó en el cuadro financiero publicado este viernes y subrayó que el objetivo de déficit para este año se mantiene en el 2,2 % del PIB, con lo que la senda de reducción del déficit no cambia.

Varios países de la UE bloquean el impuesto a los gigantes digitales

Varios países de la Unión Europea se oponen a adoptar el impuesto temporal sobre las ventas de las grandes empresas digitales que propuso la Comisión Europea e impulsa Francia para conseguir mayores aportaciones al fisco, dijo este sábado la presidencia búlgara de la Unión.

"Algunos países no quieren tener medidas a corto plazo, prefieren tenerlas a largo plazo, pero desde nuestro punto de vista necesitamos ambas", dijo el ministro de Finanzas búlgaro, Vladislav Goranov, cuyo país ocupa la presidencia de la UE, a su llegada a la reunión de titulares de Economía y Finanzas de los Veintiocho en Sofía.

En cuanto al calendario para adoptar el impuesto, que el Gobierno francés querría ver aprobado antes de final de este año, el ministro búlgaro dijo que se hará "tan pronto como se pueda".

Es la primera vez que los Veintiocho debaten a nivel ministerial sobre la propuesta, que plantea imponer un impuesto del 3 % sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las empresas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE.

Se trataría de una tasa temporal como medida urgente para paliar las bajas contribuciones de estas compañías por el impuesto de sociedades hasta que se adopte la solución que Bruselas plantea a largo plazo y que consiste en cambiar la definición de establecimiento permanente para tener en cuenta la presencia digital a la hora de calcular dónde pagan impuestos.

Malta y Bélgica son, junto a Irlanda y Luxemburgo, los países tradicionalmente más reacios a adoptar medidas en el ámbito fiscal.

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, defendió a su llegada que la medida es "del interés de todos los europeos" y "no dañará la economía" del continente.

Commissioner @pierremoscovici in #Sofia: Everybody reckons the status quo is not an option and digital companies have to be taxed. We have a large & strong basis of support, there is room for consensus. A digital tax will be a signal that can act decisively #ECOFIN #EU2018BG pic.twitter.com/w5KzdxcRDI