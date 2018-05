"El ciudadano no es consciente aún" del alcance de la protección de datos, según el jurista Piñar

Madrid (EuroEFE).- El catedrático José Luis Piñar, galardonado como el mejor jurista digital español, advierte en una entrevista con Efe que el usuario no es "consciente aún" del alcance mundial del reglamento de protección de datos que afectará desde este viernes a toda empresa que trate datos personales en la UE.

"Habrán de pasar semanas, incluso meses, para que el ciudadano se dé cuenta de la relevancia para su privacidad de esta norma que entró en vigor el 25 de mayo, y sobre cuyo contenido están informando intensamente en los últimos días las empresas con mensajes a sus dispositivos móviles y correos electrónicos", ha explicado el titular de la Cátedra Google sobre privacidad de la Universidad CEU San Pablo, además de delegado de protección de datos de la Abogacía Española.

Empresas de fuera de la UE como Facebook, Yahoo! o Google que prestan servicios también en Europa y tratan datos personales de sus ciudadanos que permiten su identificación (nombre, teléfono, dirección) tendrán que adaptarse asimismo al reglamento, recuerda el exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), recién galardonado con el premio Enatic al mejor jurista digital.

"De hecho, muchos de los mensajes que estamos recibiendo todos estos días son de grandes multinacionales de fuera de la UE", añade Piñar, quien ha explicado que lo importante del reglamento es que los ciudadanos sepan qué se va a hacer con sus datos.

Advierte de que "cuando se nos informa de tantas cosas, al final, uno ya no sabe de qué le informan. Más vale tener cuatro cosas claras: quién trata mis datos, qué datos trata, para qué y ante quién puedo ejercer los derechos que me corresponden", añade el experto.

Mayor control del ciudadano

Con el nuevo reglamento, continúa, los tratamientos de datos que antes se basaban en el consentimiento tácito o no explícito ahora deberán ser expresos, aunque también hay supuestos en el sector privado, en los que el tratamiento se podrá basar en "el interés legítimo" del responsable de la empresa.

"No sé si la fórmula de pasar al consentimiento explícito en todos los casos es o no un acierto del reglamento, tengo mis dudas", puntualiza Piñar, tras advertir de la carrera a la que se han lanzado todas las empresas para "conseguir consentimientos explícitos como sea".

