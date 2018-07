La UE dota con más de 25 millones de euros a 18 jóvenes científicos españoles

Madrid (EuroEFE).- El Consejo Europeo de Investigación (ERC, en sus siglas en inglés) ha otorgado a 18 jóvenes científicos españoles una beca Starting Grants, dotadas, cada una de ellas, con un presupuesto de hasta 1,5 millones de euros para que puedan crear sus propios equipos de investigación y realicen proyectos pioneros.

Así, investigarán sobre las adaptaciones culturales de los últimos neandertales en Iberia, sobre la diabetes en países en vías de desarrollo, cuestiones de género, la energía solar o el cáncer.

Diecisiete de estos investigadores son de centros con su sede principal en Cataluña (7), Comunidad de Madrid (4), País Vasco (3), Comunidad de Valencia (2) y Andalucía (1).

En esta convocatoria, los investigadores que han obtenido proyectos en instituciones españolas son: Ion Errea (Universidad del País Vasco), Efren Navarro-Moratalla (Universidad de Valencia), Elisabet Navarro (Instituto Catalán de Investigación Química), Klass-Jan Tielrooij (Instituto Catalán de Nanotecnología), Eleanora Viezzer (Universidad de Sevilla), Víctor Vilarrasa (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Manuel Alcaraz-Castaño (Universidad de Alcalá de Henares), Carme Font Paz (Universidad Autónoma de Barcelona), Joan Llull (MOVE-Universidad Autónoma de Barcelona), Lucy Anne Parker (Universidad Miguel Hernández), María Petrova (Universidad Pompeu Fabra), Diana Roig Sánz (Universidad Abierta de Cataluña), Edouard Chaal (Centro de Investigación en Economía Internacional) Lieselotte Viaene (Universidad de Deusto), Asís Palazuelo (CIC Biogune), Natalia Rodríguez Muela (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Jose Antonio Escudero (Universidad Complutense de Madrid).

En total, el ERC financiará a 403 investigadores de 44 países que recibirán esta ayuda de hasta 1,5 millones de euros, lo que supone un total de 603 millones de euros para que desarrollen sus investigaciones; la financiación se concede por un período máximo de cinco años.

España se sitúa como el quinto país de la Unión Europea en número de ayudas Starting Grant, dentro del programa de investigación e innovación Horizonte 2020; la lista la encabezan Alemania y Reino Unido que concentran casi el 40% de los proyectos, informa en una nota de prensa el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

