Cada vez que se suba la misma foto a una web distinta, hay que pedir permiso al autor, según la Justicia europea

Madrid (EuroEFE).- El Tribunal de Justicia Europeo ha dictado en una reciente sentencia que cuando los internautas quieran utilizar y publicar una fotografía que ya ha sido publicada previamente en otro sitio de Internet con la autorización del titular de los derechos de autor, deben volver a pedir permiso al autor de dicha fotografía.

#ECJ: the posting on a website of a photograph that was freely accessible on another website with the consent of the author requires a new authorisation by that author https://t.co/BXuldkaxWx