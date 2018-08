"Aeolus", "el guardián de los vientos" europeo

Madrid (EuroEFE).- El satélite "Aeolus" (el "guardián de los vientos", según la mitología griega) espera ya en la Guayana Francesa su lanzamiento al espacio para comenzar su misión principal, la de estudiar los vientos y contribuir así a afinar las predicciones meteorológicas.

"Aeolus" contribuirá a disponer de un conocimiento más profundo de la atmósfera y de su dinámica y mejorará así los modelos a corto y medio plazo, pero además mejorará los modelos climáticos a largo plazo, necesarios para conocer cómo afectará a la Tierra el cambio climático durante las próximas décadas.

"Aeolus is a masterpiece of engineering and the perfect example of what #Europe can achieve working together" - @AschbacherJosef about the upcoming launch of the @esa #EarthExplorer mission. Liftoff is now set for tomorrow at 23:20 CEST: https://t.co/ClGC9Vfis5 pic.twitter.com/HqoNINUCD9