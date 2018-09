La industria espacial europea, un mercado con gran presencia española

Noordwijk (Holanda) (EuroEFE).- Medio centenar de pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas se han colado entre cientos de prestigiosas compañías de todo el mundo para acercar sus piezas y su tecnología a la Agencia Espacial Europea (ESA, en inglés), en busca de hacerse un hueco en un terreno dominado por los grandes proveedores.

"El año que viene haremos nuestro primer lanzamiento espacial, que será el primero de la historia de España. No hay muchos países que tengan las capacidades que se han desarrollado en el nuestro en los últimos años", explicó hoy a Efe Raúl Torres, CEO y cofundador de PLD Space, la empresa española que lidera la revolución de lanzadores espaciales en Europa.

Fundada en 2011 por emprendedores españoles, PLD Space trabaja desde 2016 codo con codo con la NASA europea, lo que la llevó esta semana a la prestigiosa feria del espacio que acogió el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espaciales (ESTEC) en la localidad de Noordwijk, en el sur de Holanda.

Mercado espacial europeo

La ESA ofreció un espacio de conferencias con presentaciones sobre proyectos y herramientas innovadoras a 900 empresas procedentes de unos 40 países: 22 eran de Estados miembros y el resto, compañías no europeas procedente de Turquía, Israel, Brasil o Canadá, que buscan productos y proveedores espaciales en Europa.

Más de 1.500 empresarios, expertos y compradores desfilaron por esta feria, que se celebró el 11 y 12 de septiembre, y hoy sus participantes hacen balance y sacan conclusiones de todas las reuniones que se registraron estos días.

"Ha ido muy bien. Se nos ha acercado gente con propuestas (...) de materiales que consideramos que en el futuro pueden ser interesantes, y también han venido a vernos clientes con los cuales ya estamos negociando, algunos que ya conocíamos y otros que son potenciales clientes", detalló Torres.

La mayoría se especializa en productos de subsistemas y elementos componentes de las misiones espaciales, es decir, no elaboran satélites como tal, sino que son proveedores de las grandes compañías y forman parte de largo proceso que supone elaborar el producto final que termina en misiones en el espacio.

Un total de 49 empresas españolas, como ARQUIMEA, Aernnova Engineering, Pangea Aerospace, Karten Space o Madrid Space, se hicieron hueco en esta feria para mostrar, como señala Torres, que la situación de la industria del espacio en España "está mejorando" después de "los duros años de crisis" económica.

De hecho, la semana pasada, el grupo tecnológico español GMV se adjudicó un contrato de la ESA para desarrollar el centro de control del sistema global de navegación por satélite Galileo, que tiene un presupuesto inicial de hasta 250 millones de euros.

