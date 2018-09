Una empresa española, la primera que certifica a delegados de protección de datos

Madrid (EuroEFE).- La empresa española IVAC-Instituto de Certificación será la primera entidad en Europa que podrá certificar a los delegados de protección de datos, una nueva figura profesional que miles de empresas e instituciones están empezando a incorporar ya en la UE y cuya misión es tratar la información confidencial o sensible de acuerdo con la nueva normativa comunitaria.

Con la entrada en vigor el pasado mayo del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo ha surgido una nueva profesión, la del delegado de Protección de Datos (DPO, en inglés), encargado de velar por que se respeten los datos personales de los clientes y usuarios del sector público y privado, subrayan a Efe desde IVAC.

"Es una profesión completamente emergente", destaca la responsable de las certificaciones de DPO de IVAC, Sandra Ausell.

