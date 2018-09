Bruselas "recopila información" sobre el uso que hace Amazon de datos de clientes

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) está recopilando información sobre el uso que hace Amazon de los datos comerciales de clientes que recibe de sus vendedores minoristas, si bien este caso aún no se ha abierto de manera formal, anunció la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

"Estamos recopilando información sobre este asunto y hemos enviado bastantes cuestionarios a participantes de este mercado para entender a fondo este asunto", dijo este miércoles Vestager, al ser preguntada sobre este asunto en una rueda de prensa sobre el trato fiscal de McDonalds en Luxemburgo.

