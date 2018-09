La UE invertirá 100 millones de euros en red de superordenadores

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) destinará 1.000 millones de euros a la creación de una infraestructura conjunta de superordenadores para el tratamiento de macrodatos con fondos comunitarios y recursos de los Estados miembros, según acordó este viernes el Consejo de la UE, a propuesta de la Comisión Europea (CE).

"Los datos son la nueva materia prima de nuestra economía digital. Necesitamos superordenadores para procesarlos, para desarrollar inteligencia artificial y encontrar soluciones a cuestiones complejas en áreas como sanidad y seguridad", dijo en un comunicado el vicepresidente de la CE encargado del Mercado Único Digital, Andrus Ansip.

We need #supercomputers to process data - the raw material of our digital economy. Today, our researchers and companies need to go outside Europe to find the first-class computers they need.



